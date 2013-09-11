油价小涨 投资人担心外交努力能否解决叙问题

亚股下跌投资人避险 本周稍晚中美两国领导人会面
路透新加坡4月4日 - 亚洲股市周二微跌，本周稍晚中国国家主席习近平将与美国总统特朗普会晤，会面的气氛可能颇为紧张，在此之前谨慎气氛主导市场。
* EIA公布上周美国原油库存减少，汽油库存增加
* 关注美联储下周货币政策会议
路透纽约9月11日 - 原油价格周三小涨，交投震荡，因投资人担心外交努力是否能解决叙利亚的化武问题，避免可能扰乱中东原油供应的对叙利亚军事打击。
油价小幅反弹，之前连跌两日，因外交努力令叙利亚遭受军事打击的担忧缓和。
投资人仍不确定利比亚的磋商是否能结束油田和港口的罢工，这也支撑油价。
近期中美公布的经济数据强劲，油价也从中获得提振，但周三美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周原油库存降幅小于预期，显示需求疲弱。
10月布兰特原油期货收高0.25美元，报每桶111.50美元，过去两日，布兰特原油期货大跌超过4%，周二一度跌至两周低点。
美国10月原油合约收高0.17美元，报每桶107.56美元。
美国总统美奥巴马周二承诺，将仔细研究俄罗斯提出的将叙利亚化武交由国际监督的计划，不过，他对此表示怀疑，并敦促美国民众支持他做出的，如果需要，将对叙动武的威胁。
布兰特较美国原油溢价收报每桶3.94美元，较昨日上升。
EIA数据显示，原油库存减少21.9万桶，分析师预计为150万桶。汽油库存意外增加，显示夏季驾车出游支撑的需求已经结束。
美国汽油期货收报2.71美元，为1月中来最低收盘价。
美联储下周将可能决定开始缩减购债刺激措施，但上周五美国公布的就业数据令人失望，令许多分析师相信缩减购债将可能是逐步的。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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