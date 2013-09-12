油价连涨两日 市场关注叙利亚局势发展

* 投资人静观外交努力能否使叙利亚免遭打击

* 利比亚称又有三个石油出口港口遭遇不可抗力

* OPEC成员国称原油供应充足

* 市场也等待下周美联储政策会议结果

路透纽约9月12日 - 全球油价周四连升第二日，因投资人关注让叙利亚交出化学武器的外交努力的进展，且利比亚称又有三个石油出口港口遭遇不可抗力。

油价连涨两日，之前两天走软，令全球指标原油价格下跌5美元。

利比亚国家石油公司文件周四显示，该公司宣布又有三个石油出口港口遭遇不可抗力，这些港口过去两周没有出口原油。

政治动荡已使利比亚石油产量降至正常水平的十分之一，本月稍早利比亚石油出口回落至约每日8万桶，这推高原油价格。

“原油市场下跌，因从利比亚官方得到的消息证实，该国石油出口可能恢复正常，但目前显然尚未开始，”Again Capital LLC合作伙伴John Kilduff说。

叙利亚周四申请加入国际禁止化学武器公约，此为俄罗斯支持的叙利亚放弃化武以免遭美国军事打击计划迈出的重要的第一步。

“市场不知道叙利亚化武问题是会通过武力还是和平解决，市场正试图对冲这两种可能性，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

指标10月布兰特原油将在周五到期，该合约上涨1.13美元，结算价报每桶112.63美元。11月布兰特原油升1.34美元，结算价报每桶111.53美元。

美国原油上扬1.04美元，结算价报每桶108.60美元。

布兰特原油较美国原油溢价收窄，收盘报4.03美元，稍早走宽至4.46美元。

汽油期货上涨0.05美元，或约2%，结算价报每加仑2.76美元。

国际能源署(IEA)周四表示，未来数月全球原油供应会好转，缓解价格压力并有助于补充库存。IEA称，沙特阿拉伯产量升至32年高位且其他中东国家产量增加，弥补了利比亚供应几乎全部停止的局面。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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