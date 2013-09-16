油价走低 因中东紧张局势缓和

* 布兰特和美国原油期货下跌逾1美元

* 美国和俄罗斯支持销毁叙利亚化武的计划

路透纽约9月16日 - 全球油价周一走低，之前美国和俄罗斯官员在周末达成一项销毁叙利亚化武的协议，缓解了投资者忧虑。

另外，伊朗派往国际原子能机构的新特使称该国希望结束与西方国家间长达十年的核争端。

美国总统奥巴马称，他将保持对叙利亚实施军事打击的选项，以防大马士革未能遵守俄美两国起草的销毁叙利亚化武的联合国计划。周日，叙利亚的战机和火炮轰炸了位于首都郊区的反政府武装的驻地。

因担忧美国可能对叙利亚动武，以及利比亚动乱使该国石油产量降至内战后以来最低每日15万桶,布兰特原油价格8月底触及六个月高位117.34美元，目前已回落逾7美元。

11月布兰特原油合约跌1.63美元，收报每桶110.07美元，为8月12日以来最低。

布兰特原油期货收在50日移动均线切入位110.31美元之下，为7月初来首次。

美国10月原油期货跌1.62美元，收报每桶106.59美元，日低为106.10美元。

布兰特较美国原油溢价收窄超过1美元，收报3.48美元。盘中触及8月20日以来最窄2.94美元。

布兰特和美国原油期货在盘后交易中续跌。

RBOB汽油合约跌约5美分，报每加仑2.719美元，因纽约港口交割的合约规格出现季节性调整，从夏季规格变成冬季规格的汽油，使市场上两种规格汽油的供应都很充裕。

周一，利比亚威者发言人否认了有关该国东部罢工工人已达成协议，将重新开放出口港口的媒体报导。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周一公布数据显示，8月工业生产较前月增长0.4%，预估为增长0.4%，7月为持平，前值亦为持平；8月产能利用率为77.8%，预估为77.8%，7月为77.6%，前值为77.6%。

美联储本周二周三将举行为期两天的政策会议，市场预期决策者将在会上决定开始缩减构债规模。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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