国际油价连升第三天 因德拉吉承诺保护欧元区

* 上周美国初请失业金人数下跌,6月耐久财订单上升

* 欧洲和亚洲数据疲弱,令原油需求前景承压

* 投资人寄望美联储推出更多措施刺激美国经济

* 市场关注:美国周五将公布的第二季GDP初值

路透纽约7月26日电---原油期货价格周四连升第三天,此前欧洲央行总裁德拉吉承诺保护欧元区缓和了对欧债危机的部份忧虑.

美国上周初请失业金人数下降也支持油价上升,且欧洲央行(ECB)总裁的言论盖过对全球经济增长放缓及欧元区问题的忧虑.

欧洲央行总裁德拉吉周四承诺,将采取一切措施避免欧元区崩溃,其中包括采取行动降低过高的成员国政府借款成本.

受德拉吉的言论带动,欧元兑美元升至两周高位,鼓励投资人买入诸如油和铜以美元计价的商品.

9月布兰特原油期货升0.88美元,结算价报105.26美元,此前触及106.18美元日内高位.

美国9月原油期货结算价报89.39美元,涨0.42美元,此前触及日内高位90.47美元.

盘中交投淡静,根据路透数据,布兰特原油期货成交量较30日均值低20%,美国原油期货较30日均值低36%.分析师表示,在周五美国政府公布第二季经济增长数据前,投资人持谨慎态度.

根据路透调查,分析师预计第二季美国国内生产总值(GDP)可能按年增长1.5%,这将是去年第二季来最小增幅,分析师表示这可能向美联储实施更多宽松货币政策施压.

美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为35.3万人(预估为38.0万人).美国一周续请失业金人数为328.7万人(预估为331.0万人).

美国商务部周四公布,美国6月耐久财(耐用品)订单为增长1.6%,5月修正为增长1.6%(前值为增长1.3%).

全美不动产协会(NAR)周四公布,美国6月成屋待完成销售指数较上月下降1.4%,预估为增长0.2%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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