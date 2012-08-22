国际油价攀升 受美联储会议记录和美国库存减少带动

* 会议记录显示可能很快推出更多刺激措施,支撑油价

* 供应忧虑持续,因伊朗问题和叙利亚争端

* EIA公布上周美国原油库存大降

路透纽约8月22日电---原油期价周三上扬,因美国联邦储备委员会(美联储)表示可能很快推出更多刺激措施,且美国原油库存大幅减少,抵消了此间市场对欧债危机的担忧.

美联储公布8月会议记录显示,除非经济出现相当大幅度的改善,美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.之後,布兰特原油期货和美国原油期货扩大升幅.

美联储会议记录公布後,美元大跌,美元计价商品获得提振.

美国能源资料协会(EIA)公布,上周美国原油库存减少541万桶,远高於市场预计的减少40万桶,带动原油期货走强.

周二,美国石油协会(API)也公布,上周原油库存减少600万桶.

热带风暴Isaac的中心正逼近加勒比海,预计将形成飓风,因可能威胁美国墨西哥湾的能源生产,这对原油期货也有支撑.

叙利亚的武装冲突和对伊朗核计划的争端继续令市场担心该地区供应受扰.

10月布兰特原油期货升0.27美元,报每桶114.91美元,盘中触及113.53美元低点,日高报115.27,低於周二高位115.58美元.

美国10月原油期货收高0.42美元,结算价报每桶97.26美元,高於200日移动均线切入位96.74美元,并为5月7日来最高结算价.

美国取暖油期货小幅收高,汽油期货结算价升约0.04美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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