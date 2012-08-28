（更正）国际油价上涨 因飓风艾萨克威胁美国墨西哥湾原油生产

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
(更正:第二段飓风名称应为"艾萨克",非"艾克森")
* 艾萨克增强为飓风,目标路易斯安那州
* 白宫表示动用储备仍是一个选项
* IEA总干事表示高油价不是释放储备的理由
路透纽约8月28日电---油价周二上涨,飓风艾萨克逼近美国墨西哥湾,迫使该地区企业关闭原油钻井平台和炼厂.
艾萨克已增强为一级飓风,预计将在周二稍晚抵达路易斯安那州沿岸.
美国总统奥巴马警告墨西哥湾地区居民,艾萨克可能造成严重洪涝,但他在电视讲话中未提及可能释放战略石油储备.
白宫发言人稍後表示,动用战略石油储备仍是一个选项,"但今日没有什麽要宣布的."
布兰特和美国原油期货在奥巴马讲话前一度下滑,因美国公布的消费者信心数据疲弱.
10月布兰特原油期货升0.32美元,报每桶112.58美元,盘中跌至111.71美元,但在200日移动均线切入位111.45美元前寻获支撑,今日日高报113.10美元.
美国10月原油期货收高0.86美元,结算价报每桶96.33美元,盘中高见96.54美元.
墨西哥湾地区炼厂关闭的炼油日产能为约132万桶,因预期炼厂对原油的需求减少,油价周一受压.
美国取暖油期货小涨,但RBOB汽油期货跌约0.03美元,在周一大涨逾0.07美元后有获利了结.
近月9月取暖油和汽油期货周五到期.
国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)周二表示,单是原油价格高企不足以推动释放战略储备.
七国集团(G7)财长周二敦促产油国增产,以满足需求,并警告称,准备同意释放战略石油储备来压低油价.高油价可能损及全球成长."我们准备呼吁国际能源署(IEA)采取适当行动,确保市场有充足、及时的供应,"G7在一份声明中称,"当前油价上涨,反映出地缘政治忧虑和部分地方供应中断.我们鼓励产油国增产以满足需求."
结算後,美国石油协会(API)公布,美国最近一周原油库存增加550万桶;汽油库存减少240万桶,馏分油库存增加140万桶.美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT发布库存数据.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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