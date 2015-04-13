油价上涨 受伊朗不确定性和也门动荡支撑

路透纽约4月13日 - 美国原油期货周一上涨，但收位远低于日内高位，伊朗忧虑和也门动荡支撑原油价格，而全球供应过剩继续限制油价涨幅。

美国柴油期货上升，因Colonial Pipeline COLPI.UL关闭一条从德州到北卡罗来纳州的馏分油输送管道，此前发生泄漏。

5月布兰特原油上升0.06美元，收报每桶57.93美元，交投区间为57.46-59.54美元。

美国原油上涨0.27美元，收报每桶51.91美元，远低于53.10美元的日内高位，日高略低于100日移动均线切入位53.18美元。上一次美国原油处于这关键技术水平上方是在2014年7月。

伊朗外长扎里夫周一呼吁成立新的也门政府，并暗示伊朗可以在政治过渡中发挥作用。此番言论可能激怒沙特阿拉伯。石油输出国组织(OPEC)成员国沙特阿拉伯支持也门总统对抗一只与伊朗结盟的叛军。

中国出口数据疲弱，令人担心中国经济成长，但也燃点对政府出台经济刺激计划的希望，且数据显示3月中国进口原油较上年同期上升14%，但较2月减少。

美国能源资料协会(EIA)预期，5月美国页岩油日产量较4月仅减少4.5万桶，消息扶助限制油价的升幅。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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