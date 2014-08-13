供应风险推高布兰特原油期货 美国原油上涨

路透纽约8月13日 - 布兰特原油期货周三在震荡交投中上涨近1美元，在触及13个月低位后反弹，因伊拉克和利比亚动荡局势使市场仍然关注供应可能受扰的忧虑。

在西非原油现货市场上，几批尼日利亚石油船货售出也扶助提振布兰特原油价格。

美国原油期货小涨，逆转稍早的温和跌幅，之前美国能源资料协会(EIA)报告，上周美国原油库存增加140万桶，预期为库存减少。

其中，在纽约商交所交易的美国原油期货的交割地库欣的原油库存增加41.8万桶。

近月布兰特原油9月合约LCOc1在周四到期前收涨1.26美元，报每桶104.28美元。日低为102.37美元，为去年7月以来最低。

10月布兰特原油合约LCOV4上涨1.17美元，收报每桶105.06美元。

美国原油期货CLc1上涨0.22美元，收报每桶97.59美元。美国原油较布兰特原油贴水CL-LCO1=R稍早收窄至近三周最低每桶5.21美元，后扩阔，收报每桶6.69美元。

布兰特原油自6月中以来累计回落了9%，因伊拉克北部的极端组织伊斯兰国(IS)武装分子尚未造成重大供应中断，且全球产量增加。

但交易商称，市场人士仍持谨慎态度，预计随着布兰特原油期价逼近100美元，市场将有买盘浮现。

尽管交易商和分析师仍担忧利比亚和伊拉克动荡可能使供应受扰，但石油输出国组织(OPEC)和美国的石油产量不断增加在一定程度上缓解了上述忧虑。

利比亚石油出口正在逐步恢复，在长达一年的封锁后，周二首艘油轮驶出了Ras Lanuf港口。

尽管库尔德地区的部分小油田已被关闭，但伊拉克动荡局势尚未给石油生产造成重大干扰。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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