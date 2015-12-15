国际油市：美国原油较布兰特原油折价将消失，为页岩油荣景以来首见

一些交易商指出，美国国会可能最终解除为期40年的美国原油出口禁令，作为税收和支出法案的组成部分，而上述价差实在对此做出反应。目前美国虽然允许出口成品油，但禁止出口国内原油。

解除原油出口禁令能够为美国国内供应提供新的出路。受页岩油推动，美国国内原油产量已经意外翻番至每日近1,000万桶，大有超过国内炼厂加工能力之势。美国原油较布兰特原油折价一度多达25美元，不过今年该价差平均只有每桶5美元。

但其他人认为，该价差的变化可能是由于原油供应趋势愈发分化。

“总之，我认为OPEC产量预期打压布兰特油价，而美国产量下滑前景继续支撑美国油价，”Energy Aspects分析师Dominic Haywood说。

美国原油产量在2015年4月触及43年高位每日960万桶后，开始减少，不过降幅比很多分析师预期的慢和低，对价格产生打压。美国能源资料协会(EIA)上周表示，预计2016年美国日供应量将减少57万桶，降幅高于一个月前的预估。

与此同时，伊朗制裁取消后，全球原油市场将面临全球供应增加的情况。根据国际能源署(IEA)最近公布的报告，一旦这些增加的供应抵达市场，全球库存料增加3亿桶。

“我们发现‘原油过剩’是外国原油更多的问题，而不是美国，我们(炼厂)的加工量仍达到每日1,650万桶，”Frost & Sullivan分析师Carl Larry表示。

美国炼厂加工量四周移动均值为每日1,650万桶，高于上年同期的1,620万桶，因炼厂试图抓住汽油利润率高的机会。(完)