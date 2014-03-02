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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 07:36 BJT

国际油市：油价盘初劲扬逾1美元，因乌克兰紧张局势升级

路透首尔3月3日 - 布兰特原油期货 周一在亚洲盘初上扬逾1.23美元至每桶110.30，因乌克兰与俄罗斯的紧张关系升级，而美国原油期货 也上涨1.05美元至每桶103.64。

乌克兰周日进行战争动员，美国政府则威胁将从经济上孤立俄罗斯；此前俄罗斯总统普京宣称具有向乌克兰派军的权利，造成自冷战以来俄罗斯与西方国家之间最严峻的一次对峙。(完)

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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻；审校 龚芳)
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