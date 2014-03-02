国际油市：油价盘初劲扬逾1美元，因乌克兰紧张局势升级

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔3月3日 - 布兰特原油期货 周一在亚洲盘初上扬逾1.23美元至每桶110.30，因乌克兰与俄罗斯的紧张关系升级，而美国原油期货 也上涨1.05美元至每桶103.64。
乌克兰周日进行战争动员，美国政府则威胁将从经济上孤立俄罗斯；此前俄罗斯总统普京宣称具有向乌克兰派军的权利，造成自冷战以来俄罗斯与西方国家之间最严峻的一次对峙。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻；审校 龚芳)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。