更正-国际油市：石油业削减投资，可能导致未来几年石油短缺--咨询机构

(更正：因译文有误，第二段“340桶”应为“340亿桶”)

路透奥斯陆12月9日 - 石油产业顾问公司Rystad Energy周三表示，如果产油商继续削减投资，不开发数十亿桶的潜在储量，几年内可能出现全球性石油短缺。

该公司称，石油业每年必须更替340亿桶的产能--相当于当前的消费量，但2015年的投资只够更替80亿桶。

Rystad的主理合伙人Jarand Rystad在报告中写道，派息、税赋和资源使用费占用的现金比例越来越高，上游的生产商削减了业务活动。

“因此，数十亿桶的原油没有开发，而全球消费增长仍很活跃，因此几年后可能出现原油短缺，”他并称。

该顾问公司称，随着业务枯竭，为石油业提供服务的公司在削减产能，裁减工人，当投资最终复苏时，可能导致缺少熟手工人、成本上涨。

Rystad估算，继2015年全球石油业勘探和生产支出较2014年削减2,500亿美元之后，2016年还将再减少700亿美元。

他并称，最近的石油输出国组织(OPEC)会议之后，明年支出下滑的风险上升。

Rystad估算，全球前400家油服公司迄今已经裁员约25万人。

“我担心当前的裁员可能导致未来几年油服业产能严重不足，”Rystad说。(完)