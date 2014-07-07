布兰特和美国原油期货跌至一个月最低

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透纽约7月7日 - 布兰特和美国原油价格周一下滑至一个月最低，因利比亚准备恢复关闭近一年的两个港口的石油出口，且伊拉克原油供应仍未受战乱影响。
利比亚国有石油公司National Oil Corp取消东部Ras Lanuf和Es Sider两大油港的不可抗力，上周叛军同意结束对港口的封锁。
布兰特原油LCOc1下跌0.40美元，收报每桶110.24美元，为6月11日来最低结算价。受伊拉克危机提振，6月布兰特原油期货曾高见115.71美元，但之后已经回落了超过4%。
美国原油CLc1下滑0.53美元，报每桶103.53美元，为6月6日来最低结算价。今日美国原油期货连跌第七日，是自2009年12月来最长跌势。
“市场继续关注利比亚、俄罗斯和伊拉克的地缘政治风险。如果利比亚成功出口原油，布兰特和美国原油期货将继续承压，”Tradition Energy分析师Gene McGillian表示。
布兰特原油较美国原油溢价CL-LCo1=R收窄，收报每桶6.71美元，6月19日触及三个月高位9.01美元。
美国经济咨商会公布6月就业趋势指数上升0.5%，报119.62，显示就业增长持续保持强劲。油价基本未受该数据影响。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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