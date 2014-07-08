布兰特原油期货连跌第七日至一个月低位

OPEC技术委员会建议延长减产协议六个月--消息人士
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透纽约7月8日 - 布兰特原油期货周二下跌逾1美元，连跌第七日，触及109美元之下的一个月低位，因利比亚石油出口看似可能增加，且对伊拉克原油供应受扰的担忧缓解。
自上月以来，布兰特原油价格累计下跌超过5%，当时，伊拉克危机推动油价升至九个月高位115.71美元。
利比亚国有石油公司National Oil Corp (NOC)的发言人称，在停运四个月后，日吞吐34万桶原油的El Sharara油田恢复营运。这可能意味着该国的石油出口将增加。
8月布兰特原油期货LCOc1收跌1.30美元，报每桶108.94美元，日低为108.69美元。.
美国指标原油期货CLc1下跌0. 13美元，收报每桶103.40美元，连跌第八日。
布兰特较美国原油升水CL-LCO1=R收窄超过1美元，至5.54美元，自6月中以来首次跌至6美元之下。
Petromatrix的分析师Olivier Jakob称，对伊拉克石油出口的担忧也缓解。
NOC的发言人周一称，利比亚的石油产量为每日32.6万桶，远低于内战前每日近140万桶的高位。
今明两天美国周度石油库存数据将公布。路透调查显示，分析师的初步预期是，截至7月4日当周，美国商业原油和汽油库存减少，馏分油库存增加。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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