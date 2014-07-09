油价走低 因美国汽油需求疲弱和利比亚恢复供应

路透纽约7月9日 - 油价周三走低，美国原油期价下跌超过1美元，因美国汽油需求疲弱，布兰特原油期货也走低，因利比亚油田恢复生产。

美国能源资料协会报告，美国上周汽油库存USOILG=ECI增加57.9万桶，接受路透调查的分析师预期为减少21.7万桶，令分析师大感意外。

RBOB汽油期货RBc1下跌超过1%，至每加仑2.937美元，回落0.035美元。

在示威者结束为期四个月的罢工后，利比亚日产34桶原油的El

Sharara恢复生产，这可能使该国目前的石油产量翻番。

另外，该国政府还收回了被反对派占领了近一年的Ras Lanuf和Es Sider油港的控制权。

布兰特原油期货LCOc1回落0.66美元，收报每桶108.28美元，盘中触及一个月低位108.14美元。布兰特原油连跌第八日，为2010年5月以来最长跌势。

8月合约较9月合约贴水约0.19美元。

美国原油期货CLc1下跌1.11美元，收报每桶102.29美元，盘中触及102.00美元的低位。美国原油期货连跌第九日，为2009年12月以来最长跌势。

投机客抛售布兰特原油期货，使之较美国原油期货的溢价CL-LCO1=R触及近一个月来最窄5.15美元，之后走阔，收报5.85美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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