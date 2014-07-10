油价上扬 结束数年来最长跌势

路透纽约7月10日 - 油价周四上扬，结束数年来最长跌势，因交易商押注持续数周的跌势过度。

布兰特原油期货在连跌八日后小幅反弹，此为2010年以来最长跌势。美国原油期货在连跌九日后反弹，为2009年底以来最长跌势。交易商称，稍早作空油市的交易商空头回补以保住获利。

自6月初大涨后，油价在过去三周累积回落逾5%，因伊拉克和利比亚的地缘政治紧张局势缓解，使对石油供应的忧虑缓解。

布兰特原油期货LCOc1上扬0.39美元，报每桶108.67美元，盘中触及5月9日以来最低107.76美元。

美国原油期货CLc1收涨0.64美元，报每桶102.93美元，盘中触及5月16日以来最低101.55美元。

尽管伊拉克石油供应突然受扰的忧虑缓解，但交易商仍然如履薄冰。周四，忠于前总理马利基的逊尼派叛军攻入巴格达东北部的一个军事基地。

利比亚石油产量增至每日35万桶，因El Sharara油田产量增加。但专家称，该油田恢复全产能尚需数月的时间，且该国可能发生更多的骚乱。

美国股市从日低反弹在一定程度上支撑油价。

全球第二大消费国中国的海关数据显示，今年上半年石油进口增长10.2%。分析师将此归因于库存增加。

投资者预计，中国政府将推出更多刺激举措支持经济成长，这可能会提振该国的燃料需求。

石油输出国组织(OPEC)预计，尽管全球需求增长，但该组织在全球油市的份额2015年将出现连续第三年萎缩。在月度报告中OPEC首度给出2015年的预估，称2015年全球对该组织的石油日需求预估平均料为2,937万桶，较2014年下滑31万桶。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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