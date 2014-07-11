（更正）油价上扬 结束数年来最长跌势

(更正：正文第六段译文“忠于前总理马利基的逊尼派叛军攻入巴格达东北部的一个军事基地”有误，应为“与忠于总理马利基的军队交战的逊尼派叛军攻入巴格达东北部的一个军事基地)

路透纽约7月10日 - 油价周四上扬，结束数年来最长跌势，因交易商押注持续数周的跌势过度。

布兰特原油期货在连跌八日后小幅反弹，此为2010年以来最长跌势。美国原油期货在连跌九日后反弹，为2009年底以来最长跌势。交易商称，稍早作空油市的交易商空头回补以保住获利。

自6月初大涨后，油价在过去三周累积回落逾5%，因伊拉克和利比亚的地缘政治紧张局势缓解，使对石油供应的忧虑缓解。

布兰特原油期货LCOc1上扬0.39美元，报每桶108.67美元，盘中触及5月9日以来最低107.76美元。

美国原油期货CLc1收涨0.64美元，报每桶102.93美元，盘中触及5月16日以来最低101.55美元。

尽管伊拉克石油供应突然受扰的忧虑缓解，但交易商仍然保持谨慎。周四，与忠于总理马利基的军队交战的逊尼派叛军攻入巴格达东北部的一个军事基地。

利比亚石油产量增至每日35万桶，因El Sharara油田产量增加。但专家称，该油田恢复全产能尚需数月的时间，且该国可能发生更多的骚乱。

美国股市从日低反弹在一定程度上支撑油价。

全球第二大消费国中国的海关数据显示，今年上半年石油进口增长10.2%。分析师将此归因于库存增加。

投资者预计，中国政府将推出更多刺激举措支持经济成长，这可能会提振该国的燃料需求。

石油输出国组织(OPEC)预计，尽管全球需求增长，但该组织在全球油市的份额2015年将出现连续第三年萎缩。在月度报告中OPEC首度给出2015年的预估，称2015年全球对该组织的石油日需求预估平均料为2,937万桶，较2014年下滑31万桶。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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