原油期货微幅收高 因利比亚冲突抵消供应稳健的迹象

路透伦敦7月14日 - 原油期货周一微幅收高，因在全球原油市场供应充足的较广泛迹象下，交易商权衡利比亚再次爆发暴力冲突对油市的影响。

上周，布兰特原油收位是三个月来最低，因利比亚紧张局势缓和，以及对伊拉克供应可能受扰的忧虑缓解。但油价周一小幅上涨，因新一轮的暴力冲突爆发。

“伊拉克和利比亚再次发生暴力冲突，令对两国维持石油出产的能力受到质疑，”WTRG Economics能源分析师James Williams表示，“但原油供需基本面仍然颇为平衡。”

利比亚两派敌对的武装份子周一为取得的黎波里机场控制权而发生冲突，在此次利比亚首都过去六个月来最严重的暴力冲突中，造成至少六人死亡。联合国在其网站上表示，暂时撤走在利比亚的联合国人员。

同时，利比亚国家石油公司(NOC)周六表示，示威者关闭了该国东部油港Brega的原油生产设施。没有公布恢复每日处理4.3万桶原油设施运作的时间表。

布兰特原油LCOc1上涨0.32美元，收报每桶106.98美元，稍早一度挫跌至4月来最低的106.21美元。

美国原油期货CLc1上升0.08美元，收报每桶100.91美元。

两份合约价差CL-LCO1=R收报6.07美元。

市场关注在维也纳举行的就解决伊朗核计划的会谈。

西方国家多年来对伊朗石油实施制裁，但如果伊朗和西方达成协议，将可能放宽这些制裁条款或取消制裁行动。

双方代表将磋商限期定在7月20日，但外交官员表示，双方意见严重分歧，且预期双方会谈可能再需要六个月的时间。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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