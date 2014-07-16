美国原油期货因库存骤降上涨逾1美元

路透纽约7月16日 - 美国原油期货周三上涨逾1美元，从最近的深跌中反弹，此前政府数据显示上周美国原油库存大幅减少。

美国能源资料协会(EIA)在周度报告中称，上周美国原油库存减少750万桶，为1月来最大跌幅，远多于分析师原先预期的减少210万桶。原油库存减少是因为炼厂活动激增。

美国8月原油CLc1上涨1.24美元，收报每桶101.20美元，为7月10日来最高。

布兰特8月原油LCOc1在周三到期，下跌0.17美元，收报每桶105.85美元。9月布兰特原油将在周四成为近月合约。该合约上涨0.29美元，收报107.17美元。

EIA数据显示，库欣原油库存减少65万桶。EIA数据公布后，点燃美国原油期货升势。库欣是美国原油期货的交割点。

EIA称，汽油库存增加17.1万桶，馏分油库存增加250万桶。

“数据令市场意外，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说，“数据反映原油市场动能在转变，即需求不是预期的强劲，但出口市场非常好。”

美国原油上涨，令美国原油较布兰特原油贴水收窄至4.65美元，此为4月中来最小。

中国周三稍早公布的经济数据强劲，为指标原油合约提供一些支撑。受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。该报告暗示原油需求将不断增加。

不过，中国经济数据被利比亚原油供应增加的消息所抵销。利比亚原油产出恢复至约每日60万桶。

利比国家石油公司提供东部主要油港Ras Lanuf在7月底装运的首批原油。在两周前，利比亚反政府份子同意结束干预该国原油生产设施。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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