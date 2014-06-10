美国和布兰特原油期货下跌 因获利了结及美元走强

路透纽约6月10日 - 布兰特原油期货周二在110美元下方进一步走软，而美国原油期货也下滑，受到美元走强和周一大涨后的获利了结拖累。

布兰特原油期货周一收报109.99美元，为约两周高位，部分因全球最大的两个能源消费国--中国和美国经济数据强劲。

但周二在布兰特原油期货升穿110美元后升势动能停滞，尽管经济数据强劲，但布兰特原油期货稍后还是未能守住该关键水准。

布兰特原油期货LCOc1收低0.47美元，收报每桶109.52美元，日高报110.32美元。

美国原油期货CLc1微跌0.06美元，收报每桶104.35美元。周一美国原油期货大涨1.7%，为4月来最大单日升幅。

路透访查的分析师预计上周美国原油库存减少150万桶，暗示夏季驾车出游高峰期的消费开局稳健。

美国石油协会(API)将在2035GMT发布库存数据，周三美国能源资料协会(EIA)将发布库存数据。

为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。

油市也在关注石油输出国组织(OPEC)周三在维也纳举行会议，会上可能会保持每日3,000万桶的产量目标不变。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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