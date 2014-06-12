布兰特原油升至近110美元 因担心伊拉克供应受扰

路透纽约6月11日 - 布兰特原油期货周三升向每桶110美元，因伊拉克的暴力冲突令人担忧原油供应前景，而美国原油期货迫近关键阻力水平，难以扩大涨幅。

基地组织(al Qaeda)武装分子在本周稍早夺取了伊拉克第二大城市摩苏尔(Mosul)后，又进占了该国炼油城市Baiji，使人担忧一旦伊拉克其他地区也落入叛军手中，该国的石油供应将受到干扰。

一份美国政府周度库存报告显示，尽管产量保持在高位，但上周美国原油和汽油库存减少，为美国原油期货提供轻微支撑。

布兰特原油LCOc1上涨0.43美元，收报每桶109.95美元，稍早触及110.25美元的高位。

美国原油CLc1上升0.05美元，收报每桶104.40美元，盘中触及104.81高位。周二，布兰特原油升至105.06美元的日内高位，进一步迫近3月初所及的今年高位105.22美元。

交易商表示，美国原油在105美元附近，布兰特原油在110美元的关键阻力位限制了两份合约的涨幅。

伊拉克石油部长Abdul Kareem Luaibi表示，该国重要的南部油田出口设施“非常、非常安全，”每日的付运量约为260万桶。

尽管伊拉克的暴力冲突不在产油地区附近，但仍令人担心情况将可能恶化，且拖累石油出产。

美国方面，美国能源资料协会(EIA)称，截至6月6日该周，美国原油库存减少260万桶，预估为减少190万桶。上周原油库存减少，因进口缓慢和炼厂使用率下降。

石油输出国组织(OPEC)周三同意，在下半年维持每日3,000万桶的产量上限，和市场预期一致。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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