原油价格升至九个月高位 因担忧伊拉克暴力冲突加剧

路透纽约6月12日 - 原油价格周四跳升至九个月高位，因对伊拉克不断升级的暴力冲突将可能干扰该国原油供应的忧虑加剧。伊拉克是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。

来自基地组织分支的逊尼派反叛武装在本周稍早占领了伊拉克第二大城市摩苏尔，周四包围了位于北部城镇Baiji的该国最大炼油厂，并往南向首都巴格达进发。

“市场担忧暴力冲突将对伊拉克原油出口构成威胁，”Jefferies Bache交易商Christopher Bellew说，“如果冲突导致伊拉克石油出口暂停，将对油价造成重大影响。”

布兰特原油LCOc1 劲涨3.07美元，收报每桶113.02美元，为9月9日以来最高水平。美国原油CLc1 上升2.13美元，收报每桶106.53美元，根据路透数据，此为9月18日以来最高收位。

分析师说，美国原油期货涨幅受限，部分原因是美国原油产量较高，和美国对伊拉克原油进口需求下降。美国政府数据显示，2013年美国进口34.1万桶伊拉克原油，占美国原油总进口的不到4%。

两份原油合约价差收盘走宽至6.49美元，此前两周价差收窄。

原油急升，推高美国汽油和取暖油期货，这可能影响美国实货燃料市场，因实货根据期货价格来定价。

RBOB汽油期货RBc1 劲升2.76%，或逾8美分，收报每加仑3.0834美元，取暖油期货HOc1 涨3.10%，或9美分，收报每加仑2.9944美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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