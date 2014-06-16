布兰特原油期货上涨 因伊拉克战乱助燃供应忧虑

路透纽约6月16日 - 布兰特原油期货周一上涨，伊拉克逊尼派叛乱活动助燃了对伊拉克石油出口可能受扰的担忧。伊拉克是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。

布兰特原油期货延续上周大涨逾4%的升势，上周涨幅为7月来最大，受伊拉克爆发战乱带动。

伊拉克安全部门高官表示，伊拉克政府加强了对油田的安保，并在原油设施和油田周围安排了额外军队保护。这令周一升势动能有所减弱。

美国原油期货下滑，因交易商在油价触及107.54美元日高后获利了结。美国国内原油生产大涨，令该国相比其他国家不易受到伊拉克供应可能受扰的影响。

8月布兰特原油期货LCOc1上涨0.48美元，收报112.94美元，盘中升至113.28美元日高。

美国7月原油期货CLc1微跌0.01美元，收报每桶106.90美元，盘中在106.61-107.54美元之间波动。7月原油期货将在6月20日到期。

布兰特原油期货较美国原油期货价差扩阔至6.72美元，稍早一度收窄至5.99美元。

伊拉克逊尼派叛乱武装经过激战，周日攻占了伊拉克西北部以土库曼族居民为主的塔尔阿法尔(Tal Afar)市，加强了对北部地区的控制。

美国国务卿克里周六致电伊拉克外长，他表示只有在伊拉克领导层放下内部分歧，保持团结一致的情况下，美国才能有效地帮到伊拉克。

美国周六下令向波斯湾派遣了一艘航空母舰，为华府决定采取军事行动的情况做准备。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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