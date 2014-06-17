油价在113美元上方持稳 伊拉克忧虑抵销伊朗和西方关系缓和

路透纽约6月17日 - 布兰特原油周二留守在每桶113美元上方，美国原油小幅下跌，因担心伊拉克原油供应受扰和伊朗与西方紧张关系缓和可能令供应增加的两项因素互相抵销。

逊尼派伊斯兰武装份子周二继续威胁推翻伊拉克政府。双方的冲突也导致伊拉克最大炼厂关闭，令伊拉克部份燃料供应受到影响。

不过，伊拉克南部的炼厂迄今运作如常，该处炼厂处理伊拉克日产量330万桶原油的一大部份。

布兰特原油上周攀升约4%，为去年7月来最大周度升幅，但伊拉克政府在石油设施周围加强安保后，布兰特原油的涨势终止。

8月布兰特原油LCOc1收升0.51美元，或0.45%，收报每桶113.45美元。

美国7月原油CLc1下滑0.54美元，或0.51%，收报每桶106.36美元。7月美国原油将在6月20日到期。

国际能源署(IEA)表示，伊拉克不能达成石油增长目标的风险看似在与日俱增。在全球经济走强引发需求增长之际，凸显这个石油输出国组织(OPEC)成员国的供应面临越来越大的威胁。

伊拉克最大的炼厂的官员表示，已关闭该炼厂。其设施每日可处理17万桶石油。

英国周二公布，关闭了两年半的英国驻伊朗大使馆将很快重开，这一次的外交突破暗示了西方大国愿意在解决伊拉克问题上和伊朗合作。

伊朗和五大国在维也纳举行会议，美国和伊朗外交官员在会议间隙讨论了伊拉克危机。该会议旨在缩窄在伊朗核计划上的分歧，和结束伊朗核争端。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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