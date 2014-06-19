布兰特原油升穿115美元至九个月高位

路透纽约6月19日 - 布兰特原油期货触及115美元之上的九个月高位，因美国表示，可能向伊拉克派遣军事顾问，引发市场担忧该国冲突可能升级。

伊拉克政府军仍在与逊尼派叛军激战，以争夺伊拉克最大炼油厂的控制权。美国总统奥巴马表示，美国将向伊拉克派遣最多300名军事顾问，以平息极端主义份子的叛乱。

伊拉克首都巴格达以北200公里的提克里特市附近的Baiji炼厂仍被叛军包围，忠于什叶派政府的军队击退了叛军的进攻。

如果这一日加工原油30万桶的炼厂被关闭，伊拉克将需进口更多石油产品，以满足本国的需求，这将导致油市供应进一步收紧。

布兰特原油期货LCOc1 攀升0.75美元，收报每桶115.01美元，为去年9月9日以来最高收位，盘中触及115.71美元的高位。

美国7月原油期货CLc1上扬0.46美元，收报每桶106.43美元，该合约将在周五到期。High Ground的高级交易顾问Dwayne Pliska称，该合约目前正向106.75美元的关键阻力位区域逼近。

布兰特较美国原油价差收盘扩阔至9.01美元，周三报8.67美元。

奥巴马周四称，将向伊拉克派遣军事顾问以支持该国的安全武装，并在巴格达和伊拉克北部建立联合军事行动中心。

他说，准备在伊拉克实施目标打击，但美军不会重返伊战场。

分析师称，奥巴马发表讲话的过程中，布兰特原油期价升向116美元，但之后缩减涨幅，因奥巴马提出的行动建议不及市场的预期。

另外，对伊拉克供应可能受扰的担忧并不足以支撑布兰特油价进一步攀升。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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