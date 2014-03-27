国际油价上扬 受助于季节性需求和地缘政治忧虑

* 美国参众两院通过援助乌克兰议案

* 美国GDP和初请失业金人口数据暗示经济前景改善

* 5月尼日利亚可能失去非洲最大石油出口国的地位

路透纽约3月27日 -布兰特和美国原油期货周四双双上扬，美国原油期货上涨超过1美元，触及三周高位，因强劲的美国经济数据，以及炼厂维护期结束暗示未来原油需求强劲。

美国5月原油期货攀升1.02美元，结算价报每桶101.28美元，昨日攀升1.07美元。本周该合约已累计上扬近2%，在过去八个交易日中已有六日走高。

美国原油期货涨势惠及布兰特原油期货，后者也因忧虑西方可能对俄罗斯能源行业实施制裁，从而干扰全球供应而受到支撑。

5月布兰特原油期货上扬0.80美元，结算价报每桶107.83美元。布兰特较美国原油溢价收窄0.22美元，至每桶6.55美元，盘中触及3月7日以来最窄6.00美元。

美国参众两院今日批准了向乌克兰提供10亿美元贷款担保，以及对俄罗斯吞并克里米亚实施制裁的议案。

美国商务部周四公布，第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长2.6%(预估为增长2.7%)，前值为增长2.4%。此外美国劳工部公布，一周初请失业金人数为31.1万人(预估为32.5万人)；一周续请失业金人数为282.3万人(预估为287.5万人)。

在周三数据显示，纽约商交所原油合约交割地库辛的原油库存进一步减少，触及2012年1月以来最低水平后，美国原油期货上扬，今日涨势延续。

利比亚和尼日利亚原油供应低迷进一步支撑布兰特原油期价。盗油行为可能导致尼日利亚5月丧失非洲最大石油出口国的地位，届时该国石油出口可能降至2009年开始有纪录以来的最低水平。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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