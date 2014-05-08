美国原油因技术性交易下跌 关注乌克兰局势

* 利比亚反叛者抵制新总理，仍封锁两个港口

* 乌克兰东部亲俄的分离主义者将按计划举行独立公投

* 中国4月原油进口增加22%，至纪录高位

路透纽约5月8日 - 美国原油周四下跌，之前触及一关键技术阻力位，而布兰特原油也下跌，交易商静观乌克兰局势的发展。

利比亚石油出口保持在低水平，且中国石油进口上升，对油市提供一些支持。利比亚反叛者拒绝和该国新总理合作，没有重开主要的石油出口港。

美国最新一周初请失业金人数下降，为就业市场持续改善的迹象，也扶助限制美国原油的跌幅。

美国能源资料协会(EIA)周三公布，最新一周美国商业原油库存意外减少，美国俄克拉荷马州库欣原油库存下降。库欣是美国原油的交割点。

周四市场似乎没有理会这些支持性因素，受美元走强和美国汽油合约下跌的拖累较大。

布兰特原油收低0.09美元，收报每桶108.04美元。美国原油收跌0.51美元，收报每桶100.26美元。两份原油合约周三均上涨超过1美元，但美国原油在200日移动均线遇阻，未能将升势延续。

乌克兰东部亲俄分离主义者不理会俄罗斯总统普京要求其推迟独立公投的呼吁，表示将在周日举行公投，此举可能导致爆发战争。

布兰特原油稍早得到一些支撑，因中国数据显示，中国4月原油进口上升至678万桶的纪录高位，3月进口减少至600万桶以下，为2013年11月来首次。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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