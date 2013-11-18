美国原油下跌 市场预期美联储将缩减刺激计划

* 世界六大国和伊朗本周恢复核计划会谈

* 沙特第三季原油出口大幅攀升至约八年来最高

* 分析师预期上周美国原油库存微幅增加

路透纽约11月18日 - 美国原油周一下跌，因投资人预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能缩减购债计划。

原油价格在周一下午早段急速下跌，此前纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，他对美国经济复苏前景的“希望增强”。

此外，美国费城联储总裁普洛瑟称，经济和就业市场状况改善暗示美联储应该就目前购债计划设定固定的以美元计算的规模，当达到这设定的规模后就应停止购债计划。

油市投资人一直关注美联储可能开始缩减刺激规模的迹象。这些刺激计划近年支撑商品价格。

美联储主席提名人叶伦上周称美联储在缩减购债前，需要看到经济增长的确凿证据。而杜德利是纽约联储总裁，该职位在美国联邦公开市场委员会(FOMC)享有常设投票权。“人们正在观望叶伦计划如何行动，”Tradition Energy分析师GeneMcGillian说。

1月布兰特原油下跌0.03美元，结算价报每桶108.47美元。

12月美国原油下滑0.81美元，结算价报每桶93.03美元，日内低位为92.72美元。12月合约将在周三收盘时到期。

美国原油较布兰特原油贴水一度走宽0.90美元，至每桶14.79美元，贴水收报14.79美元。

沙特原油日产量增加至接近1,000万桶，为政府自2002年开始编纂纪录以来最高的连续四个月平均水平。美国方面，北达科他州的原油日产量接近100万桶。

路透调查显示，分析师预期上周美国原油库存增加10万桶，汽油库存料增加20万桶。

投资人也在等待伊朗和世界六大国在周三开始就结束伊朗核计划举行会谈的消息，从中寻找是否会取消对伊朗的制裁，以及如果取消，将从何时开始等方面的线索。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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