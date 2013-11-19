布兰特原油下跌 因伊朗核谈判重启与利比亚恢复出口

* 六大国与伊朗周三重启核计划磋商

* 利比亚Mellitah港口恢复石油出口

路透纽约11月19日 - 布兰特原油期货周二下跌逾1美元，因本周六大国与伊朗的磋商可能导致国际社会减轻对伊朗的制裁。

利比亚恢复石油出口也重压布兰特原油价格。

美国原油期货从四个月低位92.43美元反弹，终盘收涨。

两大指标原油期货走势背道而驰，使布兰特较美国原油升水较周一收盘价收窄逾1美元；盘中走势震荡，在12.98-15.01美元间波动。

六大国周三将重启与伊朗的核计划磋商，试图就伊朗核计划问题达成一项临时性协议。美国总统奥巴马周二称，如果未能就核计划达成协议，伊朗制造核武器的能力将增强。他敦促美国国会在磋商仍在进行的过程中，暂时不要收紧对伊朗的制裁。

利比亚的西部油港Mellitah港口在示威结束后恢复石油出口，使一处大型油田得以加快生产，到周三的日产量可能超过8万桶。

1月布兰特原油期货跌1.55美元，收报每桶106.92美元，连跌第三日。

美国12月原油期货攀升0.31美元，收报每桶93.34美元，受助于交易商出脱布兰特/美国原油利差交易，以及展期至1月合约。12月合约将于周三到期。

布兰特较美国原油升水盘中扩阔至超过15美元，收报13.58美元，较周一收盘时的14.79美元收窄逾1美元。

美国原油价格稍早受成品油走高带动上扬，因有消息称，道达尔位于比利时安特卫普、日加工能力36万桶原油的炼厂起火，导致两人死亡且汽油生产暂停。

成品油价格稍后逆转走势收跌。

交易商还静待美国库存数据出炉。路透调查显示，市场预计上周美国原油库存增加90万桶，汽油库存减少30万桶。

美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存增加51.2万桶，汽油和馏分油库存分别为增加8.4万桶和减少490万桶。美国能源资料协会(EIA)将在周三1530GMT公布库存数据。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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