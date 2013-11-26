油价在交投震荡中收低 投资人等待伊朗核计划协议新发展

* 伊朗核计划协议将伊朗石油出口限制在当前的水平

* 美国数据强劲和利比亚炼厂示威提振油价

路透纽约11月26日 -布兰特原油周二在交投震荡中小跌，因投资人等待新的数据，此前他们认为伊朗和六大国达成协议并不代表伊朗原油供应将马上增加。

“市场静待伊朗石油供应形势的发展。对油市来说，这促使我们按兵不动，”Price FuturesGroup能源分析师Phil Flynn说。

“直至我们获得新的数据前，没有很多消息推动市场，”Flynn说。

包括RBOB汽油和取暖油在内的成品油收高。取暖油在整个交易日走坚，因天气寒冷令需求增加，而市场预期库存减少。

布兰特原油在日内大部分时间表现优于美国原油，令两者价差扩宽至八个月高位。

近月布兰特原油下跌0.12美元，收报每桶110.88美元。

美国原油下跌0.41美元，收报每桶93.68美元，低于10日移动均线切入位93.96美元。

布兰特原油较美国原油溢价收报17.20美元，日高在17.46美元的八个月高位，日低在16.05美元。

周日在日内瓦达成的伊朗核计划协议阻止伊朗进行最敏感的核活动，作为交换，西方国家将部份放松对伊朗的制裁，但伊朗原油出口被限制在目前的水平约每日100万桶。

熟悉情况的贸易消息人士称，伊朗正在悄悄动员更多船只储存和运输石油，意在保持油田的产出，缓解制裁造成的损失。制裁至少还要持续六个月。

利比亚港口城市Benghazi的石油工人、公务员和民间企业职员周二罢工，抗议治安不断恶化，上日军方和伊斯兰武装份子发生冲突，造成人员伤亡。

美国石油协会(API)和能源资料协会(EIA)将分别在周二和周三公布上周库存报告。接受路透调查的11位分析师预计，上周美国原油库存增加60万桶，馏分油库存减少110万桶，汽油库存小增30万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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