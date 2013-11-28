布兰特原油跌破111美元 因美国原油库存增量超预期

路透卡尔加里11月28日 -布兰特原油期货周四跌至每桶111美元下方，受美国原油库存增量大于预期的影响，不过利比亚供应中断给油价带来支撑。

1810GMT时，布兰特原油期货跌0.46美元，至每桶110.85美元。11月迄今布兰特油价仍为上涨近2%，比月内低点高出约8美元。

美国原油期货跌0.08美元，至92.22美元，盘旋在近六个月低点附近。周三美国油价触及91.77美元的低点，为6月3日以来最低位。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，最近一周美国原油库存增加近300万桶，至3.91亿桶，为1982年开始统计库存数据以来11月最高位。

“由于没有非常正面的因素影响，布兰特油价就因为美国油价下跌，也跟着跌...”CMC Markets的分析师MichaelHewson说。

EIA还称，美国上周的原油日产量超过800万桶，为1989年1月以来首次。本月早前，EIA数据显示，美国的原油产量在近20年来首次超过进口量。

利比亚总理AliZeidan周三称，如果武装分子封锁油田和港口，导致原油发运持续中断，他的政府将无力支付公务员薪资，届时也许不得不求助于贷款。

布兰特油价较美国油价的溢价达到每桶19.32美元，略微脱离3月以来的最高位。

FirstEnergy Capital的分析师MartinKing表示，“美国原油库存高企以及供应增加在打压西德克萨斯中质油价格，不过跳出北美这个范围看，利比亚方面的因素给市场带来了一些不确定性。”

油市交投很清淡，因美国恰逢感恩节假期。

欧洲和美国的炼油商相继完成检修复工，因预计原油需求反弹，提高了产量。(完)

(编译 白云; 审校 王兴亚)

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