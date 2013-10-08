油价攀升 受助于地缘政治风险和美国债务前景的不确定性

* 奥巴马将接受短期上调债务上限

* 北海原油供应可能在11月触及年内高位

* 美国上周原油库存预计增加150万桶

* 墨西哥湾石油生产接近恢复正常

路透纽约10月8日 - 油价周二上扬，因地缘政治风险再度惊扰市场，导致即便今日上午美国总统奥巴马与众议院议长贝纳通话后，美元指数转跌为升也未能阻挡其升势。

奥巴马敦促贝纳举行投票，通过政府拨款和上调债务上限的议案，称国际债权人指望国会采取行动来确认美国的信用度。

分析师Jim Ritterbusch在一份研究报告中称，在某种程度上，预算风险对油价而言“是把双刃剑”。他指出，预算风险导致美元贬值，使油价对持有其他货币的投资者而言更具吸引力。但与此同时，它也增加了油价大幅走低的可能性。

美元小涨，但兑多数主要货币仍接近近期触及的八个月低位，因华盛顿的预算僵局尚未出现结束的迹象。

埃及的政治冲突以及美国周末在利比亚抓获一基地组织的一主要头目的消息引发市场担忧该地区的原油供应可能受扰。

布兰特原油期货上扬0.48美元，收报每桶110.16美元，稍早上扬超过1美元。美国原油期货上扬0.46美元，收报每桶103.49美元，稍早攀升逾1美元。

自7月初以来，美国原油期货基本在102-109美元的区间内交投。

布兰特原油的上行压力预计可能缓解，因根据装船计划，预计11月北海原油供应可能将触及年内高位。

几位分析师表示，尽管今日油价上涨，但油价面临的风险仍为下行。

一项路透调查预计，截至10月4日当周，美国商业原油库存增加150万桶。

美国墨西哥湾石油生产接近恢复正常，此前受热带风暴Karen的威胁，截至周六，能源公司关闭近三分之二的产能。

美国能源资料协会(EIA)预计将在周三1430 GMT发布周度库存报告。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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