油价走低 受累于美国库存增加和国会的预算僵局

* 美国预算僵局可能限制原油需求

* IMF称供应受扰可能推动油价明年升至每桶150美元

* EIA数据显示，美国上周原油库存增幅超过预期

路透纽约10月9日 - 全球油价周三走低，对华盛顿预算僵局可能限制需求的忧虑重压油价，而上周美国原油库存增幅为一年来最大的消息更是让油市雪上加霜。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国原油库存增加近700万桶，为2012年9月以来最大周度增幅，远高于分析师预期的增加150万桶。

消息引发抛售，推动布兰特和美国原油期价急跌超过2美元。

今日稍早，油价小跌，因美国国会在结束预算僵局的问题上未取得任何进展，不过跌幅受限，因市场担忧埃及和利比亚的进一步动荡可能影响中东地区的原油供应。

布兰特原油期货收跌1.10美元，报每桶109.06美元，周二连续第三日收涨。美国原油期货收挫1.88美元，报每桶101.61美元。

美国原油期价跌幅超过布兰特原油，使布兰特较美国原油溢价扩阔，收报每桶7.45美元，高于周二的6.67美元。

叶伦将被提名接任美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席的消息提振美元指数.DXY从八个月低位反弹。美元走强使持有其他货币的投资者购买美元计价商品的成本增加。

预计叶伦基本会坚持前任伯南克的政策，保持经济复苏不脱离目前的轨道。

一位白宫官员称，总统奥巴马已邀请众议院民主党议员周三开会，讨论预算危机和日益逼近的债务上限，为与两党议员进行一系列磋商的开端。

埃及爆发的冲突和美国周末在利比亚抓获一名基地组织高层头目的消息使北非主要产油区供应受扰的风险增大，近几日为油价提供一定的支撑。

IMF最新全球经济报告显示，该组织在不到两年时间内连续第六次调降全球经济成长预估，称发达经济体虽然大多表现向好，但不足以弥补发展中经济体增长放缓的影响。

EIA公布的数据显示，上周原油库存增加680万桶，至3.705亿桶，美国墨西哥湾地区的库存增幅最大，增加490万桶，至1.886亿桶。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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