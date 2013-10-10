油价大涨 美国政界可能就短期上调债务上限达成一致

* 利比亚总理被绑架数小时后被释放

* CFTC原定周五公布的数据将推迟发布

路透纽约10月10日 - 布兰特原油期价周四跳升近3美元，收盘涨幅为逾一个月最大，因美国政界将达成协议向政府拨款的希望不断增强，且市场担忧利比亚和中东的供应。

布兰特原油期价涨幅是美国原油合约的一倍。布兰特与美国原油期货价差扩阔至一个月最宽。

最初推动油价上涨的因素是，有消息称，利比亚总理Ali Zeidan遭前反叛组织绑架数小时，引发市场担忧供应受扰。上午晚些时候，一则推特(Twitter)发文纪念赎罪日战争，令交易商不安，他们最初误将此当作中东动荡严重升级的消息。

布兰特和美国原油价差盘中扩阔至9月2日以来最高8.98美元，结算价报8.79美元，为6月初以来最高结算价差。

布兰特原油期货盘中稳步上扬，但在推特消息在市场广泛流传后，一度攀升多达2.88美元。最终收涨2.74美元，报每桶111.80美元，日高为111.94美元。这是布兰特原油自8月27日以来最大单日涨幅。

美国原油期货收涨1.40美元，报每桶103.01美元，日高为103.57美元。

美国汽油期货跟随大盘涨势，收高2.9%，报每加仑2.6981美元，录得三周来最大单日涨幅。

美国众议院共和党提议，如果总统奥巴马同意就拨款以重开政府等问题与之协商，就同意短期上调债务上限。美国部分政府机构停运已进入第10天。

美国股市劲扬，因有消息称政界可能达成协议，但油市观察人士对此持怀疑态度。

预计美国能源资料协会(EIA)下周将不会公布周度库存报告。该机构称，现有资金只够维持运作至10月11日。

美国商品期货交易委员会(CFTC)也将推迟公布原定周五发布的周度交易商持仓报告。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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