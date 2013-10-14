油价小涨 因美国有望达成预算协议

* 中国原油进口创新高

* 投资人关注伊朗核谈判

* 关注中国周五的GDP数据

* EIA本周将不发布原油库存数据

路透纽约10月14日 - 美国原油期货周一小幅收高，因美国政党有望达成协议，结束两周的政府拨款僵局，交易商买入合约回补空头。

美国参议院领导人表示，接近达成协议结束10月1日开始的政府关门，并上调举债上限。

美国原油期货收高0.39美元，收报102.41美元，盘中低见101.06美元。布兰特原油期货收低0.24美元，报111.04美元，日低报109.87美元。

美国的预算角力预计会有损全球经济，并拖累全球最大石油消费国－美国的石油需求。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德警告，如果美国没能上调举债上限，可能对全球经济“造成巨大干扰”。

布兰特原油期货较美国原油期货溢价在过去两周扩阔，因美国预算危机对美国原油期货的拖累比对布兰特原油期货的拖累更大。

布兰特和美国原油价差收报每桶8.63美元，上一交易日触及6月初来最阔10.01美元。

周二，有关伊朗核计划的谈判将在日内瓦开始，这将是伊朗新任总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)上任以来的首次。

中国海关周六称,中国9月进口原油达创纪录的2,568万吨,较上月的2,143万吨上升19.8%。

中国将在本周五发布GDP数据。

美国能源资料协会因缺乏政府注资，本周将不会按计划发布周度原油库存数据，为1979年来首次。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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