油价下跌 因库存增加且价差交易令走势震荡

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
* EIA称美国原油库存大幅增加
* 布兰特原油和美国原油价差一度走宽至13美元以上
* 美国原油价格下跌至7月1日来最低
* 中国原油库存在9月也增加
路透纽约10月23日 - 原油价格周三下跌，价差交易令油市走势震荡，此前数据显示美国原油库存大幅增加，至6月来最高水平。
美国原油在日内大部份时间领跌，短暂令美国原油较布兰特原油贴水走宽至4月来最阔的13美元以上，之后在收盘前收窄至11美元。
尾盘，布兰特原油跌幅扩大，令较美国原油的价差尾盘收窄至10.94美元，市场观察人士说稍早的走势过度。
“人们没有意识到价差过大，”Strategic Energy & Economic Research Inc原油分析师及总裁Michael Lynch说，“随着价差不断扩大，投资人进场并作空布兰特原油期货。”
市场焦点放在美国原油供应大幅增加，因炼厂进行季节性维护，迫使美国出产的原油堆积库存。
美国能源资料协会(EIA)称，自9月中以来，美国原油库存总计增加2,400万桶，因每日大约130万桶的炼油产能被关闭。
美国12月原油下跌1.44美元，结算价报每桶96.86美元，为7月1日来最低结算价，从稍早96.16美元日内低位缩减跌幅。
布兰特原油下滑2.17美元，结算价报每桶107.80美元，此为8月8日来最低结算价。布兰特原油跌穿100日和200日移动均线，为10月2日来首次。
EIA数据显示，美国库欣原油库存在过去两周增加，结束14周库存连续下降的势态。库欣原油库存下跌扶助支撑美国原油期货，且令美国原油较布兰特原油贴水收窄。
“人们没有预料到库欣原油库存在过去两周增加，”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir说。
“库欣原油库存减少的趋势持续了很多个星期，我认为人们原本预计库欣原油库存下降趋势将持续，且布兰特原油较美国原油价差将收窄至2-3美元。”
新华社周三称，中国截止9月末的商业原油库存较前月仅增加1.43%，尽管原油进口跳增至纪录高位。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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