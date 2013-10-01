油价收低 但尾盘缩减跌幅

* 注资僵局令美国政府处于关门边缘

* EIA可能不会发布周度原油库存数据

* 伊朗争端缓和令油价承压

路透纽约9月30日 - 美国原油期货和布兰特原油期货周一下滑，但尾盘缩减跌幅，因在第三季结束和美国政府可能马上关门仍不明朗前，交易商买入合约，轧平空头仓位。

美国参众两院仍无法就如何结束在周一之后向美国政府注资的僵局达成协议。

参议院民主党否决了共和党占多数的众议院提出的推迟奥巴马总统医保改革一年作为条件的临时注资方案。

一资深共和党众议员表示，不认为联邦政府将在午夜关门，但他没有提供如何避免的细节。

“我认为有关政府关门上仍有许多不确定性，”The Schork Report编辑Stephen Schork表示，“你希望出脱一些空头，撤走一些资金。”

美国政府关门会损及全球最大石油消费国的需求，令油价承压。这会迫使数以万计的美国政府雇员放无薪假。

美国能源资料协会(EIA)表示，尚不清楚如果政府关门，是否能发布周度库存数据。

美国11月原油期货收跌0.54美元，报每桶102.33美元。该合约日低为101.05美元。本月美国近月原油期货收低4.6%，为5月来首次月度下滑。

第三季，美国原油期货升6.3%，因中东紧张局势带动油价在8月创下逾两年高位。

11月布兰特原油期货跌0.26美元，收报每桶108.37美元，日低为107.22美元。本月跌5.1%，也是5月来首次月度下滑。本季升5.8%，也是受8月大涨带动。

美国10月汽油期货周一收盘到期，收低1.5%，报2.63美元。

美国和伊朗间的紧张气氛缓和，美伊两国总统自1979年来首次通话，并承诺争取尽快就伊朗核计划达成协议。油价也因此被拉低。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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