油价大涨超过2美元 布兰特原油期货从16个月低点反弹

路透纽约9月3日 - 原油价格周三跳升逾2美元，脱离数个月低点，因乌克兰和俄罗斯有关在乌克兰东部停火磋商的前景以及美国经济数据强劲，提振需求预期。

美国公布7月工厂订单跳增，8月汽车销售意外强劲，进一步显示制造业的强度。

俄罗斯总统普京周三表示，有望在本周达成协议，结束在乌克兰东部的战事。但乌克兰总理稍后表示，普京此举是在北约峰会前的权宜之计，以避免遭受西方新的制裁。

在同乌克兰总统电话沟通后，普京表示，相信乌克兰和亲俄分离主义者可能在周五计划的磋商中达成停火协议。

“如果停火，将会取消制裁，这将意味着经济活动增加。我们将从预期需求降低的局面转至预期需求增加，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。

10月布兰特原油期货LCOc1大涨2.43美元，至每桶102.77美元，昨日结算价为去年5月1日来最低收位。

美国原油期货CLc1收高2.66美元至95.54美元，昨日逾3美元的失地几乎尽数收复。

美元走软以及预期美国原油库存减少进一步支撑油价。

根据路透调查，预计上周美国原油库存和成品油库存均减少。美国石油协会(API)将在周三稍晚发布库存数据，美国能源资料协会(EIA)将在明日公布库存数据，因周一为假期，两家机构均推迟一天发布。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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