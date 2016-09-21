OPEC秘书长称油市稳定协议可能为期一年--俄新社

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透莫斯科/伦敦9月20日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周二表示，全球主要产油国为支撑油价达成的协议可能将为期一年，这比其他官员透露的时间要长。
OPEC和非OPEC产油国正在讨论稳定市场的协议，包括至少是冻结产量，但时间等关键细节尚未披露。
俄罗斯新闻社报导称，巴尔金都表示，“一年，我们期望是一年。”
9月28日俄罗斯与OPEC产油国将在阿尔及尔举行非正式会议。阿尔及利亚能源部长周一表示，OPEC的任何冻产举措至少将为期六个月。(完)
(翻译 张荻；审校 徐文焰)
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