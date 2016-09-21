OPEC秘书长称油市稳定协议可能为期一年--俄新社

路透莫斯科/伦敦9月20日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周二表示，全球主要产油国为支撑油价达成的协议可能将为期一年，这比其他官员透露的时间要长。

OPEC和非OPEC产油国正在讨论稳定市场的协议，包括至少是冻结产量，但时间等关键细节尚未披露。

俄罗斯新闻社报导称，巴尔金都表示，“一年，我们期望是一年。”

9月28日俄罗斯与OPEC产油国将在阿尔及尔举行非正式会议。阿尔及利亚能源部长周一表示，OPEC的任何冻产举措至少将为期六个月。(完)