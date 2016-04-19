焦点：全球石油协议最终沦为空想

路透多哈4月18日 - 人们原以为这是主要产油国之间最容易达成的协议，只是个形式而已。

18个国家齐聚多哈，准备签订石油输出国组织(OPEC)与非OPEC主要产油国之间15年来首份联合协议，应对全球原油供应严重过剩的问题。

各方已就协议文本达成一致，时间安排也很清楚。油价在上涨。交易员也认为这次会议将波澜不惊，没有意思。

随后，第一片阴云浮现。

在与多哈相距数千公里的伊斯坦布尔，在周五的伊斯兰合作组织(Organisation of Islamic Cooperation)峰会上，沙特阿拉伯国王萨勒曼和伊朗总统哈桑·鲁哈尼在镜头前彼此态度冷淡。此前该组织指责伊朗支持恐怖主义。

这一情景被外界注意到，并很快成为一些多哈会议代表和OPEC观察人士的话题。

对路透发表谈话的OPEC及原油产业消息人士，无人把随后的多哈原油会议失败与伊斯坦布尔发生的事情直接联系起来。

但他们表示，这件事情表明逊尼派国家沙特与什叶派国家伊朗之间存在很深的不信任感。双方在中东争夺影响力，目前在叙利亚与也门进行代理人战争。

从周五开始，形势急转直下。

据了解讨论情况的消息人士，在距周日会议仅剩几天时，沙特意外要求卡塔尔取消邀请伊朗参加会谈，称只有那些愿意冻产的国家才应参加。

伊朗长久以来一直表示希望在1月解除制裁后夺回市场份额，并假设冻产协议的两大支持者--委内瑞拉和俄罗斯已设法说服沙特相信，即便没有伊朗的参与，这份协议也值得签署。

这些消息人士称，沙特告知卡塔尔若伊朗未在会上同意冻结产量，则可能不会达成协议。

沙特副王储沙尔曼在周六刊登的采访中称，只有在包括伊朗在内的所有主要产油国都同意冻产的情况下，沙特才会限制自己的产量。

在次日的多哈会议上，沙特石油部长欧那密做出了同样的表态，使协议泡汤。

消息人士表示，除了希望惩罚伊朗外，沙特可能也不愿意帮助油价反弹太快，因为这样可能会让美国等竞争对手重新增产，推迟今年之后的市场再平衡进程。

但消息人士称，有一件事是肯定的：虽然沙特的海湾盟国迅速响应了欧那密的号召，但他的决定完全令人意外，以往沙特通常会与科威特、阿联酋和卡塔尔进行沟通；这凸显了沙特似在自信而实用的新领导层带领下发生转变，而副王储Mohammed在其中发挥了主要作用。

全球油价在2014年后期开始下挫，此前沙特增加产量，想把美国页岩油企业等高成本生产商排挤出市场。

消息人士称，俄罗斯能源部长周日问欧那密是否有可能达成具有约束力的冻产协议。

欧那密称不会，显示出可能出现新的市场份额争夺战的迹象。

经纪商PVM执行董事David Hufton表示，“沙特又给了其他产油国一记重击。”

“对那些刚刚获得喘息的页岩油生产商和他们的贷款银行来说，沙特给了他们最致命的一击。”(完)