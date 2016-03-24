国际油市：阿联酋确认将参加多哈产油国会议--石油部长

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透多哈3月24日 - 阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周四称，该国将出席在多哈召开的石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国会议。
“我们收到参加多哈OPEC及非OPEC产油国会议的邀请，确认会参加，”马兹鲁伊在Twitter上称。
产油国4月17日将在多哈召开会议，讨论全球冻产协议以支撑油价。(完) (编译 王丽鑫 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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