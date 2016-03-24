版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 18:17 BJT

国际油市：阿联酋确认将参加多哈产油国会议--石油部长

路透多哈3月24日 - 阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周四称，该国将出席在多哈召开的石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国会议。

“我们收到参加多哈OPEC及非OPEC产油国会议的邀请，确认会参加，”马兹鲁伊在Twitter上称。

产油国4月17日将在多哈召开会议，讨论全球冻产协议以支撑油价。(完) (编译 王丽鑫 审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐