伊朗认为多哈会谈虽无成果 但仍是积极的一步

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透迪拜4月23日 - 伊朗石油部长尚甘尼周六称，上周多哈石油冻产会议尽管破裂，但仍是迈出积极的一步，伊朗会支持所有稳定市场的计划。
“多哈会议没有成果，但我们认为这次会议是积极的一步，因为发起了石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国之间的协商，向主要OPEC产油国表明，应当采取行动改变形势，”伊朗石油部通讯社Shana援引尚甘尼的话称。
尚甘尼还表示，国际社会1月取消对伊朗的制裁后，该国石油日产量已提高100万桶。他表示，伊朗将继续提高产量，直到恢复损失的市场份额。(完)
(编译 王丽鑫；审校 许娜)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。