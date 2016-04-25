伊朗认为多哈会谈虽无成果 但仍是积极的一步

路透迪拜4月23日 - 伊朗石油部长尚甘尼周六称，上周多哈石油冻产会议尽管破裂，但仍是迈出积极的一步，伊朗会支持所有稳定市场的计划。

“多哈会议没有成果，但我们认为这次会议是积极的一步，因为发起了石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国之间的协商，向主要OPEC产油国表明，应当采取行动改变形势，”伊朗石油部通讯社Shana援引尚甘尼的话称。

尚甘尼还表示，国际社会1月取消对伊朗的制裁后，该国石油日产量已提高100万桶。他表示，伊朗将继续提高产量，直到恢复损失的市场份额。(完)