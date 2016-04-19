焦点：多哈石油会谈破裂始末--关键点答疑

专访：日本朝日集团社长小路明善称对进一步并购持开放态度
路透东京1月17日 - 日本朝日集团控股 社长小路明善(Akiyoshi Koji)表示，对开展更多收购活动的可能性持开放态度。去年朝日集团达成了100亿美元的交易，收购百威英博(Anheuser-Busch InBev) 的欧洲资产。
路透多哈4月18日 - 石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国周日未能达成冻产协议，导致周一油价向每桶40美元的水平挫跌。
以下是有关此次会议的关键点及相关问题解答：
**多哈会谈力图达到什么目标？**
包括OPEC盟主沙特和最大非OPEC产油国俄罗斯在内，大约18个国家在多哈召开会议，外界期待他们能达成协议，使石油产量能在2016年10月之前稳定在今年1月的水平。
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在会前曾表示，该协议将有助于在2016年底之前平衡市场供需。他说，如果不能达成协议，市场在2017年底之前都难以摆脱当前的供应过剩局面。
**谈判为何破裂？**
伊朗称其不能参与冻产，因为国际制裁解除后该国需要恢复到原先的生产水平。伊核问题六方会谈就限制伊朗核计划达成协议之后，针对伊朗的制裁被解除。
沙特之前曾暗示，愿意在伊朗不参与的情况下签署协议，但上周却要求取消对伊朗参加多哈会议的邀请，使外界大感意外。伊朗则回应称，很高兴不参加会议。
但周日沙特再次出乎人们意料，要求伊朗参与冻产。之后由于公报无法达成，会谈宣告破裂。
“(沙特石油部长欧那密)将失信于俄罗斯，也将惹恼其他OPEC和海湾国家，”Petromatrix分析师Olivier Jakob表示。
**对油市的影响**
谈判破裂已让石油行业重新开始担心，主要产油国将再次陷入市场份额争夺战。这场战役已经让油价在1月自2014年中115美元左右的高位跌至27美元。
沙特副王储沙尔曼上周威胁道，如果冻产协议未获得所有主要产油国的同意，该国将把日产量从当前水平提高至多200万桶。
这相当于全球供应量的逾2%，会让过剩局面明显加剧。伊朗也希望将日产量提高至少50万桶。伊拉克和利比亚可能也会增加石油供应。
周一，布兰特原油期货下跌0.19美元，或0.44%，收报每桶42.91美元，稍早下挫3美元。
**对全球经济的影响**
低油价已给全球经济带来帮助，但一些国际金融组织警告道，若低油价持续很长时间，则可能损及全球经济增长。
据Jakob，国际货币基金组织(IMF)和美国联邦储备理事会(美联储/FED)对低油价越来越没有耐心。
“在全球经济已十分脆弱的情况下，对能源行业金融稳定性的担忧、以及钻探资本支出进一步减少都阻碍增长，”汇丰亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann称。
**政治影响**
沙特和伊朗在中东进行了一系列的代理人战争，例如在叙利亚和也门。俄罗斯在该地区的许多冲突中都站在其战略盟友伊朗这边。
“这次会议暴露出，沙特与伊朗之间的地缘政治紧张关系升级，将继续影响油市...，”巴克莱周一称。(完)
(编译 王颖/许娜；审校 龚芳/张荻)
路透东京1月17日 - 日本朝日集团控股 社长小路明善(Akiyoshi Koji)表示，对开展更多收购活动的可能性持开放态度。去年朝日集团达成了100亿美元的交易，收购百威英博(Anheuser-Busch InBev) 的欧洲资产。
路透伦敦1月17日 - 英国脱欧前景历经数月的不确定时期后，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二首度公布脱欧计划的概略框架，终于让英镑投资者有了一些依据--不过英镑再度走跌的风险仍很高。
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。