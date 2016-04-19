焦点：多哈石油会谈破裂始末--关键点答疑

卡塔尔能源部长Mohammad bin Saleh al-Sada在多哈会议的一场新闻发布会上讲话，摄于2016年4月17日。 REUTERS/IBRAHEEM AL OMARI

路透多哈4月18日 - 石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国周日未能达成冻产协议，导致周一油价向每桶40美元的水平挫跌。

以下是有关此次会议的关键点及相关问题解答：

**多哈会谈力图达到什么目标？**

包括OPEC盟主沙特和最大非OPEC产油国俄罗斯在内，大约18个国家在多哈召开会议，外界期待他们能达成协议，使石油产量能在2016年10月之前稳定在今年1月的水平。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在会前曾表示，该协议将有助于在2016年底之前平衡市场供需。他说，如果不能达成协议，市场在2017年底之前都难以摆脱当前的供应过剩局面。

**谈判为何破裂？**

伊朗称其不能参与冻产，因为国际制裁解除后该国需要恢复到原先的生产水平。伊核问题六方会谈就限制伊朗核计划达成协议之后，针对伊朗的制裁被解除。

沙特之前曾暗示，愿意在伊朗不参与的情况下签署协议，但上周却要求取消对伊朗参加多哈会议的邀请，使外界大感意外。伊朗则回应称，很高兴不参加会议。

但周日沙特再次出乎人们意料，要求伊朗参与冻产。之后由于公报无法达成，会谈宣告破裂。

“(沙特石油部长欧那密)将失信于俄罗斯，也将惹恼其他OPEC和海湾国家，”Petromatrix分析师Olivier Jakob表示。

**对油市的影响**

谈判破裂已让石油行业重新开始担心，主要产油国将再次陷入市场份额争夺战。这场战役已经让油价在1月自2014年中115美元左右的高位跌至27美元。

沙特副王储沙尔曼上周威胁道，如果冻产协议未获得所有主要产油国的同意，该国将把日产量从当前水平提高至多200万桶。

这相当于全球供应量的逾2%，会让过剩局面明显加剧。伊朗也希望将日产量提高至少50万桶。伊拉克和利比亚可能也会增加石油供应。

周一，布兰特原油期货下跌0.19美元，或0.44%，收报每桶42.91美元，稍早下挫3美元。

**对全球经济的影响**

低油价已给全球经济带来帮助，但一些国际金融组织警告道，若低油价持续很长时间，则可能损及全球经济增长。

据Jakob，国际货币基金组织(IMF)和美国联邦储备理事会(美联储/FED)对低油价越来越没有耐心。

“在全球经济已十分脆弱的情况下，对能源行业金融稳定性的担忧、以及钻探资本支出进一步减少都阻碍增长，”汇丰亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann称。

**政治影响**

沙特和伊朗在中东进行了一系列的代理人战争，例如在叙利亚和也门。俄罗斯在该地区的许多冲突中都站在其战略盟友伊朗这边。

“这次会议暴露出，沙特与伊朗之间的地缘政治紧张关系升级，将继续影响油市...，”巴克莱周一称。(完)