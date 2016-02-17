克里姆林宫称俄罗斯与沙特的对话未将石油生产与叙利亚问题联系在一起

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透2月17日 - 克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三称，俄罗斯与沙特的对话未将叙利亚问题与石油生产联系到一起。
“它们是两码事，”佩斯科夫对记者表示。
“他们进行有关自身利益的对话是自然的，双方对这样的对话自然感兴趣。这些事情并非互相依存或者互相联系。”
佩斯科夫亦称，俄罗斯有兴趣继续与其他产油国对话，就全球油市情势交换看法。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。