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时事要闻 | 2016年 2月 17日 星期三 17:55 BJT

克里姆林宫称俄罗斯与沙特的对话未将石油生产与叙利亚问题联系在一起

路透2月17日 - 克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三称，俄罗斯与沙特的对话未将叙利亚问题与石油生产联系到一起。

“它们是两码事，”佩斯科夫对记者表示。

“他们进行有关自身利益的对话是自然的，双方对这样的对话自然感兴趣。这些事情并非互相依存或者互相联系。”

佩斯科夫亦称，俄罗斯有兴趣继续与其他产油国对话，就全球油市情势交换看法。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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