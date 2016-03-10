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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 23:04 BJT

标题新闻：俄能源部长3月14日将访问德黑兰，将与伊朗油长等官员会晤-俄新社援引俄驻伊朗使馆

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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