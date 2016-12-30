原油和金属2016年涨幅可观 受益于减产及需求前景

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透新加坡12月30日 - 原油、橡胶和金属2016年料以强劲涨幅收官，结束近几年的年度跌势，这受益于产量下降以及预期需求上升。
指标期锌、螺纹钢和橡胶今年均上涨约60%，布兰特原油涨逾50%。
石油输出国组织(OPEC)宣布减产、主要大宗商品市场中国的需求强于预期、特朗普赢得美国大选后料加大基础设施支出，这些因素均起到提振作用。
展望后市，路透调查显示油价到2017年底料逐步升向每桶60美元，但强势美元、美国增加石油出口、以及一些OPEC成员国可能不会实现减产目标，这几个因素将限制油价涨势。
“非OPEC国家(产量)下降，以及OPEC决定减产，是2016年油价上涨的关键，”Energy Aspects分析师Nevyn Nah说，同时需求强劲增长也有助支撑价格。
“但恢复平衡的进程还处于早期，投机客希望对此布局，”他补充说。
东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶有望录得2009年以来最大年度涨幅，主要归功于原油大涨和基金买盘。
基本金属市场方面，期铜可望上扬约17%，为2012年以来首次年线涨幅。
螺纹钢价格今年已飙升逾60%，因建筑和基建支出高于预期，并且政府责令煤矿关闭导致焦煤价格疯涨。
“预计2017年上半年钢价继续上涨，库存积累将处于最后阶段，基础设施建设项目将启动，”中财期货分析师周光演说。
他补充说，不过需求有可能在下半年减退，因库存处于新高，且市场将感受到房地产监管和中国可能收紧货币政策的影响。
锌价上个月攀升至九年高位，受助于诸多矿场关闭造成矿石供应收紧，引发一波投机性上涨。
贵金属方面，金价2016年涨幅超过9%，中止三年连跌，因经济和政治不确定时期的需求飙升，对金价构成提振。
然而，金价2017年的前景偏空，原因是美元上涨及利率上升前景加上股市强劲，将压制对黄金的需求。
农产品是2016年表现最差的资产类别之一，芝加哥小麦期货Wv1年度跌幅或超过13%，因全球产量处于历史高位。
可可期货挫跌近33%，创1999年以来最差表现，全球供应过剩前景令市场继续处于守势。
不过棕榈油和大豆是例外。棕榈油价格上扬近四分之一，因乾旱天气限制产出；大豆期货上涨17%。
2016年大宗商品表现：tmsnrt.rs/2eCrOHk
(完)
(编译 李爽/艾茂林/王兴亚；审校 白云/孙茉莉)
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