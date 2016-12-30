原油和金属2016年涨幅可观 受益于减产及需求前景

路透新加坡12月30日 - 原油、橡胶和金属2016年料以强劲涨幅收官，结束近几年的年度跌势，这受益于产量下降以及预期需求上升。

指标期锌、螺纹钢和橡胶今年均上涨约60%，布兰特原油涨逾50%。

石油输出国组织(OPEC)宣布减产、主要大宗商品市场中国的需求强于预期、特朗普赢得美国大选后料加大基础设施支出，这些因素均起到提振作用。

展望后市，路透调查显示油价到2017年底料逐步升向每桶60美元，但强势美元、美国增加石油出口、以及一些OPEC成员国可能不会实现减产目标，这几个因素将限制油价涨势。

“非OPEC国家(产量)下降，以及OPEC决定减产，是2016年油价上涨的关键，”Energy Aspects分析师Nevyn Nah说，同时需求强劲增长也有助支撑价格。

“但恢复平衡的进程还处于早期，投机客希望对此布局，”他补充说。

东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶有望录得2009年以来最大年度涨幅，主要归功于原油大涨和基金买盘。

基本金属市场方面，期铜可望上扬约17%，为2012年以来首次年线涨幅。

螺纹钢价格今年已飙升逾60%，因建筑和基建支出高于预期，并且政府责令煤矿关闭导致焦煤价格疯涨。

“预计2017年上半年钢价继续上涨，库存积累将处于最后阶段，基础设施建设项目将启动，”中财期货分析师周光演说。

他补充说，不过需求有可能在下半年减退，因库存处于新高，且市场将感受到房地产监管和中国可能收紧货币政策的影响。

锌价上个月攀升至九年高位，受助于诸多矿场关闭造成矿石供应收紧，引发一波投机性上涨。

贵金属方面，金价2016年涨幅超过9%，中止三年连跌，因经济和政治不确定时期的需求飙升，对金价构成提振。

然而，金价2017年的前景偏空，原因是美元上涨及利率上升前景加上股市强劲，将压制对黄金的需求。

农产品是2016年表现最差的资产类别之一，芝加哥小麦期货Wv1年度跌幅或超过13%，因全球产量处于历史高位。

可可期货挫跌近33%，创1999年以来最差表现，全球供应过剩前景令市场继续处于守势。

不过棕榈油和大豆是例外。棕榈油价格上扬近四分之一，因乾旱天气限制产出；大豆期货上涨17%。

2016年大宗商品表现：tmsnrt.rs/2eCrOHk

(完)