美国原油上涨 降至近11年低位后逆转颓势

路透纽约12月14日 - 美国原油周一上涨近2%，盘中逼近11年低位后小幅反弹，但分析师和交易商称，若说油市已触底仍是言之过早。

美国原油和全球指标布兰特原油自12月4日石油输出国组织(OPEC)会议后持续重挫，OPEC在会后声明中未再提及产量上限，令全球供应过剩的情况加剧。美国原油周一收高，是OPEC会议后首次大幅反弹。

布兰特和美国原油期货在早盘最多下跌4%，至2008年金融危机开始以来的最低水准，美国原油在午盘前后中由跌转升。

1月布兰特原油期货LCOc1收低0.01美元，报每桶37.92美元。美国原油CLc1收涨0.69美元，或1.94%，报每桶36.31美元。

两大指标合约的价格差距开始缩小，美国原油一度较布兰特原油有很大的贴水，暗示市场正在发生结构性变化。

布兰特原油在周一早盘跌至离2008年12月所创的低位36.20美元仅高0.13美元的水平。如果布兰特原油跌穿该水准，将触及2004年7月来的最低水准。

但油价从这些近纪录低位反弹的势头可能是昙花一现。

“在看到油市基本面开始改变前，原油价格不可能持续大幅度反弹，”Kronenberg Capital Advisors合作伙伴Matthew Perry说。他表示，在油价反弹所需的宏观经济状况发生改变前，油价可能进一步下跌。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，在截至12月8日该周，包括对冲基金和其他大型投机客在内的基金经理持有的美国原油期货净多头头寸减少12,117口。

这为连续第五周减少，使其所持的美国原油净多头头寸为46,919口，为CFTC在2009年开始编纂基金油市持仓量数据以来的最低水平。(完)