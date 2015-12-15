油价连涨第二日 因空头回补遏制向11年低位下滑的颓势

路透纽约12月15日 - 油价周二连升第二日，因空头回补和技术性支撑遏制了油价滑向11年低位的颓势，但交易商和分析师称，供应过剩使市场基本面仍然疲弱。

他们表示，美国政府公布的库存数据，以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)的利率决定将主导周三油市的走向。预计美联储明日会升息。

布兰特原油期货收涨逾1%，而美国原油期货大涨近3%，因油市空头压低油价至七年低位之下的努力再度受挫。

“所有人都在关注11年低位，但我认为，在油价下探该水准时，人们心中已萌生‘买意’，”Caprock Risk Management的分析师Chris Jarvis表示，“如果油价不作任何反弹，一路下行，并跌穿该水平，会让我倍感意外。”

布兰特原油期货LCOc1收涨0.53美元，报每桶38.45美元，日高为39.41美元。周一重挫至较2008年12月低位36.20美元仅高0.14美元的水准，由此激发出一波买盘支撑。

美国原油期货CLc1收高1.04美元，报每桶37.35美元，周一触及34.53美元，是金融危机期间触及32.40美元以来的最低。

“投资者逢低买入，”BRG Brokerage的原油交易商Jeffrey Grossman说，该公司预计在上周跌穿40美元后，布兰特原油将向该水准反弹。

美元走强限制油价涨幅。市场预期美联储将在周三宣布进行近10年来首次升息，这提振美元。

评级机构穆迪将明年布兰特原油价格预估从53美元下调至43美元，因供应过剩。

丹斯克银行表示，原油价格可能触及25美元，之后减产推动价格反弹。

美国石油协会(API)在周二2130 GMT公布，截至12月11日当周，美国原油库存增加230万桶，至4.90亿桶，分析师预计减少140万桶。

能源资料协会(EIA)将在周三发布库存数据。(完)