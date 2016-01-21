油价从12年低位反弹 因股市上涨和空头回补

路透纽约1月21日 - 油价周四从12年低位反弹逾每桶1美元，录得今年最大单日涨幅，因金融市场的反弹给看空交易员提供获利回吐的理由，之前市场累积的空头头寸创纪录高位。

美国原油一度突破每桶30美元，因欧洲进一步放宽货币政策的预期帮助欧洲和美国股市反弹。

美国数据显示，原油和汽油库存增幅大于预期，但数据没有改变油价上涨势头，实际上，该报告激发了交易员的买盘，因为他们原本担心数字比这个更糟糕。

但仍然只有很少的交易员预计价格能从今年逾25%的跌幅中快速回升，受压于供应过剩局面加重和世界第二大石油消费国中国经济放缓迹象。

“基本面仍疲弱，人们仍然担心经济增长和对燃油需求的影响，所以这可能仅仅是前一段市场(跌势)过度的信号，”Tradition Energy分析师Gene McGillian称。

他称，鉴于今年油价直线下挫，市场容易出现小幅反弹。

布兰特原油LCOc1升1.37美元，结算报价每桶29.25美元，上涨4.9%，美国原油CLc1涨1.18美元，结算报价29.53美元，涨4.2%。

布兰特原油盘中最高升7%至每桶29.84美元，美国原油最高升6.7%至每桶30.25美元。

但布兰特原油今年1月至今仍下跌逾25%，势将录得2008年以来最大的月度跌幅。

欧洲央行总裁德拉吉称，有必要在3月审视该行的货币政策立场，助涨了追加量化宽松措施的预期。

美国能源资料协会(EIA)报告称，原油库存增加400万桶，超过分析师预计的280万桶。数据发布后，上涨加速，交易员受到库欣库存仅增加19.1万桶的鼓舞，因这一数字比一些人担心的好。

EIA称，馏分油库存减少100万桶，是报告中不多的利好因素之一。

伊朗本月返回油市增加了市场的忧虑，此前针对该国的国际制裁被取消。(完)