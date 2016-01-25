国际油市再遭抛售油价重挫6% 伊拉克产量创纪录加重油市供应过剩忧虑

路透纽约1月25日 - 油价周一回落6%，在结算后交易中再度跌穿关键的30美元关口，此前伊拉克称12月产油量触及纪录高位，使市场焦点重回到拖累油价上周降至12年低位的油市供应过剩问题上。

美国原油CLc1收低1.85美元，下挫5.8%，至每桶30.34美元，收盘后进一步跌至29.74美元，这较上周三触及的26.19美元的13年低位高约14%。

布兰特原油LCOc1收跌1.68美元，报每桶30.50美元，较周五收位下跌5.2%。布兰特原油在周一收盘后的交易中触及30美元，但没有威胁跌向周三触及的12年低位27.10美元。

油价在上周四和周五创下2008年来最大的连升两日的涨幅，使市场收复部份分析师形容为“不理性”抛售的跌幅。之前的抛售使油价跌穿每桶30美元，较今年初的水准下跌超过20%。

之后交易商纷纷回补空头和美国东岸遭遇雪暴，油价反弹了15%。这几乎是油价历来最大的两日涨幅，但周一油价重拾跌势，市场波动性上升。

“周五油价反弹，对雪暴的反应过度，”Ritterbusch &Associates的Jim Ritterbusch说。

Ritterbusch表示，周一油市转跌，因“市场被迫再度聚焦在多个基本面因素，这些因素势将变得更负面。”

伊拉克石油部称12月产油量触及纪录高位，中部和南部油田产量高达每日413万桶。

一伊拉克高级官员表示，该国在今年可能进一步增加原油产出。

路透调查初步结果显示，预计上周美国原油和汽油库存增加，馏分油库存预计减少。

3月布兰特原油期货周五到期，选择权周四到期，分析师表示，这意味着交易商可能对冲他们的空头选择权仓位，令周一市场的卖压加重。

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里在伦敦一次会上表示，油市供需平衡的迹象正在浮现。(完)