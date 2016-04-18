油价下跌但脱离日低 科威特罢工抵销冻产磋商破裂造成的拖累

路透纽约4月18日 - 油价周一下滑，此前主要产油国的冻产计划胎死腹中，但科威特石油工人罢工的消息扶助油市收盘脱离日内低位。

科威特工人罢工导致该国原油产量下降逾60%，给布兰特和迪拜等指标原油价格带来支撑。科威特炼厂减少原油加工量和出口，也令该国成品油供应收紧。

布兰特原油周一稍早下挫最多7%，此前石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国周日在卡塔尔多哈会议上未能达成冻产协议。

“科威特石油工人罢工令产量大幅下降，使油市暂时忘记多哈闹剧，”Clipperdata商品研究部门董事Matt Smith说。

布兰特原油期货下跌0.19美元，或0.44%，收报每桶42.91美元，稍早下挫3美元。

美国原油期货下跌0.58美元，或1.4%，收报每桶39.78美元，盘中下滑至37.61美元低位。

布兰特原油较美国原油升水为近两个月来最宽水准。

一些分析师说，尽管冻产计划失败可能打击油价初现的复苏势头，但油市跌势可能不及今年稍早猛烈。布兰特原油在1月底曾触及12年低位约27美元。

“近期，非OPEC产油国石油产量逐渐减少、计划中的油田维护，以及首季原油需求有韧性，直指原油基本面不断改善，”高盛分析师在一份报告中谈到油市第一季的表现时说。

交易商表示，美元下跌和全球股市自2月来多数稳步攀升也支撑油价。

“尽管为数不多的预测机构可能再度预期美国原油将会跌至每桶20美元左右，因多哈会议不欢而散，但我们预计，近月美国原油期货在35美元关口将有强劲支撑，”芝加哥原油顾问公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch表示。

美国原油周一从日内低位反弹，此前市场情报公司Genscape的数据显示，4月15日当周，库欣原油库存减少近86万桶，看到数据的交易商称。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约的交割地。

接受路透调查的分析师预计，上周美国原油库存将增加210万桶。(完)