油价下跌但脱离日低 科威特罢工抵销冻产磋商破裂造成的拖累

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约4月18日 - 油价周一下滑，此前主要产油国的冻产计划胎死腹中，但科威特石油工人罢工的消息扶助油市收盘脱离日内低位。
科威特工人罢工导致该国原油产量下降逾60%，给布兰特和迪拜等指标原油价格带来支撑。科威特炼厂减少原油加工量和出口，也令该国成品油供应收紧。
布兰特原油周一稍早下挫最多7%，此前石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国周日在卡塔尔多哈会议上未能达成冻产协议。
“科威特石油工人罢工令产量大幅下降，使油市暂时忘记多哈闹剧，”Clipperdata商品研究部门董事Matt Smith说。
布兰特原油期货下跌0.19美元，或0.44%，收报每桶42.91美元，稍早下挫3美元。
美国原油期货下跌0.58美元，或1.4%，收报每桶39.78美元，盘中下滑至37.61美元低位。
布兰特原油较美国原油升水为近两个月来最宽水准。
一些分析师说，尽管冻产计划失败可能打击油价初现的复苏势头，但油市跌势可能不及今年稍早猛烈。布兰特原油在1月底曾触及12年低位约27美元。
“近期，非OPEC产油国石油产量逐渐减少、计划中的油田维护，以及首季原油需求有韧性，直指原油基本面不断改善，”高盛分析师在一份报告中谈到油市第一季的表现时说。
交易商表示，美元下跌和全球股市自2月来多数稳步攀升也支撑油价。
“尽管为数不多的预测机构可能再度预期美国原油将会跌至每桶20美元左右，因多哈会议不欢而散，但我们预计，近月美国原油期货在35美元关口将有强劲支撑，”芝加哥原油顾问公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch表示。
美国原油周一从日内低位反弹，此前市场情报公司Genscape的数据显示，4月15日当周，库欣原油库存减少近86万桶，看到数据的交易商称。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约的交割地。
接受路透调查的分析师预计，上周美国原油库存将增加210万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。